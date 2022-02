Michele Bravi e il legame con nonno Luigi: la speciale dedica del cantante al Festival di Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Michele Bravi è fra i cantanti scelti da Amadeus per la rosa dei big della 72esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ex concorrente di X Factor è molto amato dal pubblico, ma fra i suoi fan ve ne sarebbe uno molto importante. Si tratta del nonno Luigi, al quale lui stesso ha ammesso di essere molto legato. Michele Bravi al Festival di Sanremo: il legame con nonno Luigi Digitando “Michele Bravi nonno” su Google, il motore di ricerca propone fra i primissimi risultati un tweet postato dal cantante nel 2017. “Mio nonno mi ha appena fatto una scenata al telefono perché la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022)è fra i cantanti scelti da Amadeus per la rosa dei big della 72esima edizione deldi. L’artista ex concorrente di X Factor è molto amato dal pubblico, ma fra i suoi fan ve ne sarebbe uno molto importante. Si tratta del, al quale lui stesso ha ammesso di essere molto legato.aldi: ilconDigitando “” su Google, il motore di ricerca propone fra i primissimi risultati un tweet postato dalnel 2017. “Miomi ha appena fatto una scenata al telefono perché la ...

Advertising

michele_bravi : La competizione si fa ardua. Ora non mi tiene più nessuno. @FantaSanremo @sangiovann1 #Sanremo2022 - michele_bravi : Pivello. @sangiovann1 @FantaSanremo #Sanremo2022 - michele_bravi : RETTICA PER IL @FantaSanremo. I punti dovrebbero essere 135. Dateci subito quello che ci spetta o facciamo la rivol… - unpo_detabasco : RT @apoxomenos: michele bravi stasera si presenterà sul palco, urlerà 'ma questo sangiovanni lo sa fare?' e si butterà dal palco per crepar… - Cecioo5 : RT @yleniaindenial1: DITONELRETTO MICHELE BRAVI #Sanremo2022 -