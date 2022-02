“Mi sono piaciuti tutti, perché qui non c’era l’audio”, così Orietta Berti parla dei cantanti in gara a Sanremo | VIDEO (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’anno scorso aveva detto di voler fare un duetto sanremese con i “Naziskin”, intendendo i “Maneskin”. Quest’anno Orietta Berti non è in gara a Sanremo, ma è ospite della nave ferma davanti al porto della cittadina ligure da cui si collega direttamente con il Festival in compagnia di Fabio Rovazzi. E proprio dalla sua cabina della Costa Toscana, l’Usignolo di Cavriago si è resa protagonista di un’altra gag diventata virale nel giro di poche ore. non c’era l’audio pic.twitter.com/gFiwWBraqY — Sanremo out of context (@sanremers) February 2, 2022 Orietta Berti e l’audio che non c’era dei cantanti di Sanremo In collegamento con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’anno scorso aveva detto di voler fare un duetto sanremese con i “Naziskin”, intendendo i “Maneskin”. Quest’annonon è in, ma è ospite della nave ferma davanti al porto della cittadina ligure da cui si collega direttamente con il Festival in compagnia di Fabio Rovazzi. E proprio dalla sua cabina della Costa Toscana, l’Usignolo di Cavriago si è resa protagonista di un’altra gag diventata virale nel giro di poche ore. nonpic.twitter.com/gFiwWBraqY —out of context (@sanremers) February 2, 2022che nondeidiIn collegamento con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ...

