"Mi hanno rubato il cappotto": il post "horror" della senatrice M5S è pieno di sfondoni grammaticali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb — Quando eleggiamo i nostri rappresentanti politici non pretendiamo certo che si esprimano in endecasillabi sciolti; il minimo sindacale richiesto si attesta sulla conoscenza dell'utilizzo della punteggiatura, dell'ortografia e della sintassi. Nozioni che si apprendono agevolmente entro la terza media. Ha fatto aggrottare più di una fronte, quindi, il post apparso sul profilo Facebook della senatrice Cinquestelle Cinzia Leone, nel quale denunciava un presunto furto di cappotto avvenuto a Montecitorio, nell'aula del Transatlantico. A colpire non è il fatto in sé ma l'italiano decisamente claudicante, condito da un utilizzo della punteggiatura che potremmo definire «futurista».

