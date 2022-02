Messico, infortunio alla spalla destra per Lozano contro il Panama: rischia due mesi di stop (Di giovedì 3 febbraio 2022) Brutte notizie per il Napoli. Hirving Lozano, durante il match del suo Messico contro il Panama, valido per le qualificazioni a Qatar 2022, ha dovuto lasciare il campo poco dopo l’ora di gioco a causa di un infortunio alla spalla destra, rimediato in uno scontro con Michael Murillo. Secondo i primi accertamenti, per l’attaccante, uscito in barella e in lacrime, si tratterebbe di una lussazione. Diagnosi che, qualora fosse confermata, potrebbe escludere Lozano dalla lista dei disponibili di Luciano Spalletti per un periodo di due mesi. “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Brutte notizie per il Napoli. Hirving, durante il match del suoil, valido per le qualificazioni a Qatar 2022, ha dovuto lasciare il campo poco dopo l’ora di gioco a causa di unsp, rimediato in uno scon Michael Murillo. Secondo i primi accertamenti, per l’attaccante, uscito in barella e in lacrime, si tratterebbe di una lussazione. Diagnosi che, qualora fosse confermata, potrebbe escluderelista dei disponibili di Luciano Spalletti per un periodo di due. “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving ...

