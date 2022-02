Mediterraneo sempre più affollato. Entrano altre navi russe (via Suez) (Di giovedì 3 febbraio 2022) La flotta russa del Mediterraneo cresce con altre tre unità che hanno fatto il loro ingresso nel Mare nostrum passando attraverso il canale di Suez. Si tratta di tre navi provenienti dalla Flotta del Pacifico, che si aggiungono ai vascelli già presenti della regione e al gruppo navale che ha attraversato il canale di Sicilia. La giustificazione di Mosca al dispiegamento di una tale armata è la conduzione di esercitazioni navali su larga scala, senza specificare altro. Intanto, il Pentagono lancia l’allarme, notando come non si vedeva una tale attività militare russa per terra, mare e aria, dai tempi della Guerra fredda. Le navi russe Le tre navi che hanno attraversato il canale egiziano sono l’incrociatore missilistico Varyag, il cacciatorpediniere antisommergibile ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 febbraio 2022) La flotta russa delcresce contre unità che hanno fatto il loro ingresso nel Mare nostrum passando attraverso il canale di. Si tratta di treprovenienti dalla Flotta del Pacifico, che si aggiungono ai vascelli già presenti della regione e al gruppo navale che ha attraversato il canale di Sicilia. La giustificazione di Mosca al dispiegamento di una tale armata è la conduzione di esercitazioni navali su larga scala, senza specificare altro. Intanto, il Pentagono lancia l’allarme, notando come non si vedeva una tale attività militare russa per terra, mare e aria, dai tempi della Guerra fredda. LeLe treche hanno attraversato il canale egiziano sono l’incrociatore missilistico Varyag, il cacciatorpediniere antisommergibile ...

