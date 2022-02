Medici di base in stato di agitazione | Filippi Fp Cgil | “Siamo pochi e facciamo il lavoro delle Asl Necessario un piano di assunzioni straordinario”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dal primo di febbraio idina generale di diverse sigle sindacali (Fp, Smi, Simet, Federazione Cipe – Sispe – Sinspe) sono indiper denunciare le pesanti condizioni dideidina generale che in questo momento, denuncia Andrea, segretario nazionale Fp, “stanno facendo ilche dovrebbero fare le Asl e non stanno facendo il lorodi clinici”. Icon il Covid hanno il compito di emettere per i pazienti i certificati di fine e inizio quarantena, i documenti per l’Inail, senza contare che poiché sono sempre meno in alcune regioni, come la Lombardia, arrivano ad avere fino a 2mila ...