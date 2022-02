Matteo Salvini positivo al Covid: salterà il giuramento del Presidente della Repubblica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Matteo Salvini è positivo al Covid e, per questo motivo, salterà il giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Il leader della Lega non sembra avere sintomi. Matteo Salvini positivo al Covid Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. La pandemia non risparmia neanche il capo del Carroccio che, secondo quando si apprende, non sarà quindi presente al giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Proprio lui che, litigando con l’alleata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022)ale, per questo motivo,ildi Sergio Mattarella come. Il leaderLega non sembra avere sintomi.alIl leaderLegaè risultatoal. La pandemia non risparmia neanche il capo del Carroccio che, secondo quando si apprende, non sarà quindi presente aldi Sergio Mattarella come. Proprio lui che, litigando con l’alleata ...

