Matteo Salvini è positivo al Covid: salta il giuramento di Mattarella. "Come lo ha scoperto", sconcerto a Palazzo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid e non potrà per questo partecipare al giuramento di Sergio Mattarella al Quirinale. L'ex ministro degli Interni è risultato positivo durante le operazioni di screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato. secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa da fonti parlamentari di maggioranza. Un fulmine a ciel sereno, visto che per tutta la mattinata l'ex ministro degli Interni aveva continuato a svolgere attività politica e incontrato esponenti del governo senza soluzione di continuità. Salvini non è il solo: sarebbero 13 i parlamentari contagiati dal virus e dunque impossibilitati a presenziare alla seduta comune in Parlamento. In mattinata, il segretario della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il leader della Legaè risultatoale non potrà per questo partecipare aldi Sergioal Quirinale. L'ex ministro degli Interni è risultatodurante le operazioni di screening per l'accesso aldel Capo dello Stato. secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa da fonti parlamentari di maggioranza. Un fulmine a ciel sereno, visto che per tutta la mattinata l'ex ministro degli Interni aveva continuato a svolgere attività politica e incontrato esponenti del governo senza soluzione di continuità.non è il solo: sarebbero 13 i parlamentari contagiati dal virus e dunque impossibilitati a presenziare alla seduta comune in Parlamento. In mattinata, il segretario della ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Elsa Fornero contro Matteo Salvini: 'Una donna in gamba...Non so se si è mai guardato allo specchio e si… - fattoquotidiano : Non c’è stato alcun redde rationem dopo la disfatta del Quirinale. Ma chi ha assistito al consiglio federale della… - rtl1025 : ?? Il leader della #Lega Matteo #Salvini è risultato positivo al #Covid nello screening per l'accesso al giuramento… - maxcarta67 : Quirinale: Salvini positivo al Covid, salta giuramento- “il leader della Lega Matteo Salvini e' risultato positivo… - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Matteo #Salvini positivo al Covid: salterà il #giuramento del Presidente della Repubblica #matteosalvini -