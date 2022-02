Mattarella sulla Flaminia con Draghi

Advertising

matteorenzi : Grande discorso del Presidente Mattarella, specie sulla giustizia. Viva l’Italia - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? depone una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’#AltaredellaPatria - Roberto_Fico : Sopralluogo in Aula e ultimi preparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica #Mattarella davanti al P… - danieledv79 : RT @BenedettaFrucci: Le parole di Mattarella sulla giustizia sono perfette. Sferza le correnti e il Csm. Dopo 7 anni di silenzio o quasi,… - menica2 : RT @ellyesse: 'Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita, sono piuttosto il freno di ogni prospettiva reale di crescita.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella sulla

Ma è sul versante interno chesi concentra di più. Recuperando parole che, in questi termini, si sentivano da parecchiocentralità del Parlamento (assieme alle autonomie) come cuore ...Al termine, il Presidente, unitamente al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è ...in rassegna il reparto d'onore schierato con bandiera e banda e ha deposto una corona d'alloro...Poi Sergio Mattarella, nel discorso del giuramento bis per il reincarico ... La dignità è: impedire la violenza sulle donne («profonda e inaccettabile piaga che va contrastata e sanata con vigore); la ...Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Parlamento. "La Conferenza sul futuro dell'Europa non può risolversi in un grigio passaggio privo di visione storica ma deve essere ...