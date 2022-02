Mattarella oggi giura e parla a Camere. Discorso incentrato soprattutto su Europa ed equilibrio tra poteri (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alle 15 e 30 la cerimonia a Montecitorio del presidente della Repubblica. Attesa per l'intervento di Sergio Mattarella in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alle 15 e 30 la cerimonia a Montecitorio del presidente della Repubblica. Attesa per l'intervento di Sergioin ...

Advertising

gaiatortora : Caro #PresidenteMattarella lei oggi farà il suo discorso di insediamento.Nulla è stato fatto dopo lo scandalo CSM d… - Montecitorio : Oggi alle 15.30 il #PresidentedellaRepubblica Sergio Mattarella giurerà davanti al Parlamento in seduta comune. La… - lucfontana : Oggi il giuramento (bis) di Mattarella al Quirinale: come si svolgerà (via @Corriere) - AuroraMazzilis : Mattarella non risparmia nessuno oggi, frecciatine a tutti, io lo adoro, uno di noi - fanpage : Sergio Mattarella ha giurato come Presidente della Repubblica #giuramento -