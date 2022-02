Mattarella lascia il Quirinale diretto alla Camera per giurare, il corteo per le strade del centro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 03 febbraio 2022 Sergio Mattarella ha lasciato il Palazzo del Quirinale, diretto alla Camera per il giuramento con cui inizierà il suo secondo mandato da presidente della Repubblica. Mattarella, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 03 febbraio 2022 Sergiohato il Palazzo delper il giuramento con cui inizierà il suo secondo mandato da presidente della Repubblica., ...

Mattarella lascia il Quirinale diretto alla Camera per giurare, il corteo per le strade del centro Roma, 03 febbraio 2022 Sergio Mattarella ha lasciato il Palazzo del Quirinale, diretto alla Camera per il giuramento con cui inizierà il suo secondo mandato da presidente della Repubblica. Mattarella, a bordo di una Maserati di servizio, è accompagnato dal segretario generale della Camera Fabrizio Castaldi. Il corteo è scortato da un drappello di motociclisti dei carabinieri. Quirinale

