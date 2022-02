Mattarella ha giurato | «Dobbiamo ricostruire l' Italia del dopo emergenza | no a ritardi e incertezze sulle urgenze del Paese» Dall' Aula 55 applausi

Advertising

Corriere : Sergio Mattarella ha giurato: è di nuovo capo dello Stato nel pieno delle sue funzioni ?? - Montecitorio : Sergio #Mattarella ha giurato come #PresidentedellaRepubblica. Dall’accoglienza alla Camera del Capo dello Stato al… - ilpost : Il presidente della Repubblica #Mattarella ha giurato e ha parlato al Parlamento soffermandosi a lungo sul concetto… - OnlyDayDream_ : RT @dailydrama2022: 03 Febbraio 2022 Sergio Mattarella ha giurato sulla Costituzione I N C A Z Z A T I S S I M O - jetbIackhowelI : RT @dailydrama2022: 03 Febbraio 2022 Sergio Mattarella ha giurato sulla Costituzione I N C A Z Z A T I S S I M O -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella giurato

Il saluto aIl festival di Sanremo rende omaggio in apertura di serata al presidenteche oggi haper il mandato bis. "Buon lavoro, presidente - ha detto Amadeus - , per ...È ufficialmente iniziato il secondo mandato di Sergio, che oggi - giovedì 3 gennaio - hanell'Aula della Camera. Poi ha tenuto il discorso di insediamento, nel suo caso il secondo a distanza di sette anni dal primo. Un discorso in cui ...Sanremo 2022, si apre con l’omaggio a Mattarella la terza serata di oggi, giovedì 3 febbraio. Amadeus apre dedicando al Presidente della Repubblica, che oggi ha giurato per il secondo mandato, uno dei ...ROMA - Sergio Mattarella ha giurato in Aula a Montecitorio. "Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni - ha esordito - hanno fatto la loro scelta. E' per me una nuova chiamata - inattesa - alla ...