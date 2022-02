Mattarella ha giurato, al via il suo secondo mandato da presidente (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'Aula di Montecitorio vestita a festa con drappi rossi e 21 bandiere tricolore, ha prestato giuramento di fronte alle Camere riunite in seduta comune e ai delegati regionali che gli hanno tributato un lungo applauso. Contemporaneamente il cannone del Gianicolo ha sparato 21 salve. “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione”, le parole pronunciate dal capo dello Stato, prima di iniziare suo discorso di insediamento.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ildella Repubblica, Sergio, in un'Aula di Montecitorio vestita a festa con drappi rossi e 21 bandiere tricolore, ha prestato giuramento di fronte alle Camere riunite in seduta comune e ai delegati regionali che gli hanno tributato un lungo applauso. Contemporaneamente il cannone del Gianicolo ha sparato 21 salve. “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione”, le parole pronunciate dal capo dello Stato, prima di iniziare suo discorso di insediamento.(ITALPRESS).

