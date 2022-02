Mattarella, grati a Papa Francesco,grande rispetto Italia (Di giovedì 3 febbraio 2022) "A Papa Francesco, al cui magistero l'Italia guarda con grande rispetto, esprimo i sentimenti di riconoscenza del popolo Italiano". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) "A, al cui magistero l'guarda con, esprimo i sentimenti di riconoscenza del popolono". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella grati Mattarella, grati a Papa Francesco,grande rispetto Italia "A Papa Francesco, al cui magistero l'Italia guarda con grande rispetto, esprimo i sentimenti di riconoscenza del popolo italiano". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso in Parlamento. .

Quirinale, toghe ringraziano Mattarella: 'Ora non cadano nel vuoto suoi appelli per riforma Csm' ' Siamo grati al presidente Mattarella per avere accettato di proseguire l'incarico , in un momento difficile per il paese, per la politica e per la giustizia', dice Eugenio Albamonte, segretario di ...

Quirinale, Cgie: Gli italiani nel mondo ringraziano Mattarella Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero “le è grato e riconoscente per la decisione assunta ... nel giorno dell’insediamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rieletto sabato ...

