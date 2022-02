Mattarella giura per il bis: “Momenti travagliati, anche per me”. Salvini assente: “Positivo al Covid” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Sergio Mattarella ha giurato di nuovo da presidente della Repubblica, per poi ricordare subito dopo il momento particolarmente difficile anche per lui. “Momenti travagliati per tutti, anche per me”, ha detto. Sa bene che la sua rielezione è frutto dell’incapacità degli attuali parlamentari di uscire dal pantano del commissariamento della politica italiana. Come noto, avrebbe preferito la pensione al secondo mandato. “Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. E’ per me una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi”, ha dichiarato Mattarella. Mattarella ha giurato di nuovo da presidente della Repubblica Oggi infatti si ritrova di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Sergiohato di nuovo da presidente della Repubblica, per poi ricordare subito dopo il momento particolarmente difficileper lui. “per tutti,per me”, ha detto. Sa bene che la sua rielezione è frutto dell’incapacità degli attuali parlamentari di uscire dal pantano del commissariamento della politica italiana. Come noto, avrebbe preferito la pensione al secondo mandato. “Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. E’ per me una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi”, ha dichiaratohato di nuovo da presidente della Repubblica Oggi infatti si ritrova di ...

