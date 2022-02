Mattarella giura di nuovo da presidente: “Dobbiamo iniziare a costruire l’Italia del dopo emergenza” (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – Mattarella giura di nuovo da presidente. “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione”. Il presidente Mattarella ha pronunciato la formula di rito, a Montecitorio, di fronte al Parlamento riunito in seduta comune. “Per me è una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità a cui non ho inteso sottrarmi”, dice L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA –dida. “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione”. Ilha pronunciato la formula di rito, a Montecitorio, di fronte al Parlamento riunito in seduta comune. “Per me è una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità a cui non ho inteso sottrarmi”, dice L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

