Mattarella giura, 54 applausi della Camera in piedi: "Sono stati giorni travagliati per tutti, anche per me. Ora costruire l'Italia del dopo emergenza". Poi ringrazia Draghi, e omaggia Sassoli e Monica Vitti (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Azzerare le morti sul lavoro, opporsi a razzismo e antisemitismo», «impedire la violenza sulle donne». dopo il saluto con i vertici delle Camera, Mattarella si è fermato a colloquio con il premier, e con Amato, Fico, Casellati

