Mattarella, diretta giuramento: tutto pronto a Montecitorio. Sopralluogo di Fico, gli auguri di Putin (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sergio Mattarella giura oggi per la seconda volta come Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica è atteso alle 15.30 a Montecitorio. Questa mattina il presidente della Camera... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sergiogiura oggi per la seconda volta come Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica è atteso alle 15.30 a. Questa mattina il presidente della Camera...

Advertising

Roberto_Fico : Sopralluogo in Aula e ultimi preparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica #Mattarella davanti al P… - Montecitorio : Oggi alle 15.30 il #PresidentedellaRepubblica Sergio Mattarella giurerà davanti al Parlamento in seduta comune. La… - Tg1Rai : E' il giorno del giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: alle 15.30 a @Montecitorio davanti a… - Vincenzo24d : RT @Roberto_Fico: Sopralluogo in Aula e ultimi preparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica #Mattarella davanti al Parlame… - SIULPROMA : Oggi alle 15.30 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giurerà davanti al Parlamento in seduta comune. La… -