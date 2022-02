Mattarella: 'cittadino solo senza partiti e corpi sociali intermedi, politica modalità civile' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La qualità stessa e il prestigio della rappresentanza dipendono, in misura non marginale, dalla capacità dei partiti di esprimere ciò che emerge nei diversi ambiti della vita economica e sociale, di favorire la partecipazione, di allenare al confronto. I partiti sono chiamati a rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze sociali. senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso. Deve poter far affidamento sulla politica come modalità civile per esprimere le proprie idee e, insieme, la propria appartenenza alla Repubblica". Lo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La qualità stessa e il prestigio della rappresentanza dipendono, in misura non marginale, dalla capacità deidi esprimere ciò che emerge nei diversi ambiti della vita economica e sociale, di favorire la partecipazione, di allenare al confronto. Isono chiamati a rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forzecoinvolgenti, così come, ilsi scopree più indifeso. Deve poter far affidamento sullacomeper esprimere le proprie idee e, insieme, la propria appartenenza alla Repubblica". Lo ha ...

