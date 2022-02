Mattarella c’è Ma che fragilità in quell’applauso

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Gli applausi scroscianti riservati a Sergioed ai suoi 37 minuti di discorso sono certamente l’omaggio ad un uomo serio ed al Capo dello Stato appena eletto per la seconda volta, ma non sono soltanto questo. Essi sono anche la rivendicazione di una scelta per il Quirinale che ha visto i parlamentari svincolarsi con una certa sfrontatezza alle indicazioni dei leader, ma non sono soltanto questo. A mio avviso sono anche il segno tangibile di una manifesta impotenza, non priva di elementi di rassegnazione, che finisce per trovare sfogo in applausi nervosi ed insistiti su vari passaggi di un discorso che, per quanto importante, resta pur sempre un discorso. Riforme, giustizia, morti sul lavoro, mafie. Temi drammatici e quindi impegnativi al massimo livello dell’agenda nazionale, ma temi che attendono da gran tempo passi avanti significativi. Temi affrontati ...