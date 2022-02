Mattarella bis, oggi la cerimonia e il giuramento del nuovo Presidente della Repubblica: cosa succederà (Di giovedì 3 febbraio 2022) oggi pomeriggio, 3 febbraio, avrà luogo il giuramento di Sergio Mattarella per il suo secondo mandato da Presidente della Repubblica. La cerimonia inizierà alle 15: ecco come si svolgerà e quali saranno i luoghi visitati dal nuovo capo di Stato. Il giuramento del Presidente della Repubblica: dove avverrà la cerimonia e cosa farà Sergio Mattarella La cerimonia e il giuramento del Presidente della Repubblica avranno luogo nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio, a partire dalle ore 15. Come prima cosa, il Segretario ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022)pomeriggio, 3 febbraio, avrà luogo ildi Sergioper il suo secondo mandato da. Lainizierà alle 15: ecco come si svolgerà e quali saranno i luoghi visitati dalcapo di Stato. Ildel: dove avverrà lafarà SergioLae ildelavranno luogo nel pomeriggio di, 3 febbraio, a partire dalle ore 15. Come prima, il Segretario ...

myrtamerlino : Se la politica italiana sta già pensando alla #campagnaelettorale, dopo il bis di #Mattarella e la chiamata di… - StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - lucianonobili : L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a… - vitobarile : @AlessiaMorani Anche perché I Manneskin non possono fare il bis come Mattarella - MDX_0x0 : RT @gallina_di: Mattarella bis, oggi il giuramento del Presidente della Repubblica ?? «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservar… -