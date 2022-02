Mascherine per le scuole, autista abbandona 66 scatoloni in riva all'Arno: denunciato (Di giovedì 3 febbraio 2022) Firenze, 3 febbraio 2022 - Ben sessantasei scatoloni pieni di Mascherine chirurgiche destinate alle scuole della provincia di Firenze abbandonati sul greto dell' Arno sotto il viadotto dell'... Leggi su lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Firenze, 3 febbraio 2022 - Ben sessantaseipieni dichirurgiche destinate alledella provincia di Firenzeti sul greto dell'sotto il viadotto dell'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Locatelli: 'Il covid rallenta, verso il vaccino per 0-5 anni. A febbraio forse potremo togliere le mascherine'… - berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - greenpassnews : Centinaia di studenti si sono segregati nelle palestre dopo aver protestato contro i mandati delle mascherine scola… - bundolo48 : RT @antbag72: #mascherine Questi, sono tanta parte della maggioranza politica che, recentemente, ha prodotto la legge per il riordino dell… -