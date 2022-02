Marocco | si scava senza sosta per salvare il piccolo Ryan

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono proseguiti per tutta la notte a Chefchauen, in, i tentativi di recuperare, il bimbo di cinque anni caduto in un pozzo martedi', nel tardo pomeriggio. Fa freddo a 60 metri di ...

La corsa contro il tempo per salvare il bambino che, nella caduta e' rimasto leggermente ferito alla testa, tiene con il fiato sospeso tutto il, come nel 1981 l'Italia per il caso di ......siininterrottamente. Ora con le ruspe, sono arrivate anche le telecamere, in una diretta senza interruzioni diffusa su tutte le piattaforme online del Paese, proprio come a Vermicino.,...Sono proseguiti per tutta la notte a Chefchauen, in Marocco, i tentativi di recuperare ... almeno cinque mezzi della Protezione civile hanno scavato a qualche metro di distanza dal pozzo.MAROCCO – Manca ormai una manciata di metri ... Sono due giorni e due notti che le ruspe scavano accanto al pozzo e, secondo i testimoni diretti mancano ormai pochi metri di tunnel per raggiungere ...