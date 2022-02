Mario Draghi dimissioni: perché oggi le presenta per prassi al giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mario Draghi dimissioni: giovedì 3 febbraio ci sarà il giuramento del Presidente della Repubblica. Durante la cerimonia, saranno consegnate le dimissioni dell’attuale Presidente del Consiglio al neo eletto Presidente della Repubblica. Mario Draghi dimissioni Il secondo mandato di Sergio Mattarella da Presidente della Repubblica inizia con il giuramento di giovedì 3 febbraio alle 15.30: si terrà nell’Aula di Montecitorio con il Parlamento riunito in seduta comune. Subito dopo, il Presidente eletto depositerà una corona ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022): giovedì 3 febbraio ci sarà ildel. Durante la cerimonia, saranno consegnate ledell’attualedel Consiglio al neo elettoIl secondo mandato didainizia con ildi giovedì 3 febbraio alle 15.30: si terrà nell’Aula di Montecitorio con il Parlamento riunito in seduta comune. Subito dopo, ileletto depositerà una corona ...

La7tv : #ottoemezzo Duro commento di @marcotravaglio contro il premier #Draghi: 'Nessuno parla della sua sconfitta. L'elez… - rusembitaly : ???????? Il Presidente della Federazione Russa, Vladimir #Putin, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Pres… - FerdiGiugliano : 'Mario Draghi esprime profondo cordoglio per la morte di Monica Vitti. Attrice di grande ironia e straordinario tal… - callmefree1 : Mario Draghi, la profezia di Luigi Bisignani: 'Farà una figura barbina in Europa. Ecco perché Giorgetti voleva scap… - rassegnally : Applausi della Camera dei Deputati all'ingresso di Mario Draghi in aula. #MattarellaBis -