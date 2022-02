Margaret Qualley, star di Maid, protagonista del nuovo film Amazon Studios (Di giovedì 3 febbraio 2022) The End of Getting Lost ha trovato la sua protagonista femminile, sarà Margaret Qualley, star di Maid Il nuovo film di Amazon Studios, intitolato The End of Getting Lost, ha trovato la sua protagonista in Margaret Qualley, già star della serie Netflix Maid, dove ha recitato al fianco di sua madre, Andie MacDowell. Al fianco della Qualley potremmo trovare Paul Mescal, divo di Normal People, che pare che sia in trattative finali per interpretare il protagonista maschile. Il film è basato sull’omonimo romanzo in uscita di Robin Kirman, che si è occupata in prima persona di curare la sceneggiatura del ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 3 febbraio 2022) The End of Getting Lost ha trovato la suafemminile, saràdiIldi, intitolato The End of Getting Lost, ha trovato la suain, giàdella serie Netflix, dove ha recitato al fianco di sua madre, Andie MacDowell. Al fianco dellapotremmo trovare Paul Mescal, divo di Normal People, che pare che sia in trattative finali per interpretare ilmaschile. Ilè basato sull’omonimo romanzo in uscita di Robin Kirman, che si è occupata in prima persona di curare la sceneggiatura del ...

