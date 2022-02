Mara Venier impazzisce per il Fantasanremo e lancia un’iniziativa: “Bonus per ospitata a Domenica In” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mentre il Festival di Sanremo anche quest’anno si conferma uno degli eventi più seguiti dal pubblico italiano, si parla anche del Fantasanremo – gioco online con regole molto simili al fantacalcio e che ha riscosso grande successo. Dal momento che uno dei tormentoni previsti è dedicato anche a Mara Venier, la conduttrice si è informata e in queste ore non solo si è detta entusiasta, ma anche decisa a concedere un Bonus molto speciale legato a Domenica In per gli artisti in gara nella kermesse musicale. Mara Venier scopre il Fantasanremo e decide di concedere un Bonus molto speciale Sembra insomma che la febbre del Fantasanremo abbia “contagiato” anche Mara Venier, che in queste ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mentre il Festival di Sanremo anche quest’anno si conferma uno degli eventi più seguiti dal pubblico italiano, si parla anche del– gioco online con regole molto simili al fantacalcio e che ha riscosso grande successo. Dal momento che uno dei tormentoni previsti è dedicato anche a, la conduttrice si è informata e in queste ore non solo si è detta entusiasta, ma anche decisa a concedere unmolto speciale legato aIn per gli artisti in gara nella kermesse musicale.scopre ile decide di concedere unmolto speciale Sembra insomma che la febbre delabbia “contagiato” anche, che in queste ...

