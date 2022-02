Manovre al centro | prove tecniche di federazione Toti-Renzi C’è già il nome del nuovo soggetto politico

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Grandial: il progetto di unificazione è in embrione e già si pensa aldelnascituro. La parole più in voga in questi giorni post quirinalizi sembra essere proprio “”. E i tempi sembrano maturi per partire con un riassetto degli equilibri interni tra i centristi. Non a caso, a quanto apprende l’Adnkronos, non si ferma il progetto comune che coinvolge Italia Viva, i “ani” di Cambiamo e gli altri “cespugli centristi”, mirato a riunire le truppe e serrare i ranghi in Parlamento in vista della sfida elettorale del 2023. Archiviata la partita del Colle con il Mattarella bis, raccontano: Giovannie Matteopotrebbero rivedersi per lanciare, tra una decina di giorni, un patto ...