Manchester United, Rangnick: «Gli ultimi giorni hanno cambiato il futuro di Lingard»

Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, ha parlato della situazione di Jesse Lingard: le dichiarazioni del tecnico

In conferenza stampa, Ralf Rangnick ha parlato della mancata cessione di Lingard da parte del Manchester United.

DICHIARAZIONI – «Ho parlato con lui 10 giorni fa. Capivo perfettamente perché volesse andarsene, voleva giocare di più per non perdersi i Mondiali e gli ho detto che lo avremmo accontentato se si fosse trovata una soluzione. Ovviamente, però, con tutti gli eventi degli ultimi giorni le cose sono un po' cambiate. Non avevamo accordi con altri club e abbiamo deciso di tenere Jesse fino alla fine di questa stagione».

