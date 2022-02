Mali: governo e movimenti armati nord firmano accordo a Roma (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il governo del Mali e i maggiori movimenti armati del nord del paese hanno firmato a Roma un "accordo di principio" e di collaborazione finalizzato a favorire la pace, la sicurezza e la stabilità nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ildele i maggiorideldel paese hanno firmato aun "di principio" e di collaborazione finalizzato a favorire la pace, la sicurezza e la stabilità nei ...

