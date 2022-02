Macaulay Culkin' s Midlife Crisis | la star al lavoro su un format dedicato alla mezza età

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L'attoresarà il protagonista di unintitolatoin cui proverà a capire cosa vuol dire avere 40 anni.è alsu un progetto di genere documentario in cui sembra si mostrerà come affronta laetà. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Lightbox, che ha recentemente realizzato The Princess, il documentario sulla principessa Diana presentato al Sundance Film Festival, Tina per HBO e The Curse of the Chippendales. Ilsi intitolerà'se l'idea è nata da un tweet in cui ladi Mamma, ho perso l'aereo ricordava che stava per ...