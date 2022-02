M5s, i senatori Toninelli e Cioffi contrari alle modifiche sul doppio mandato: “Nessuna deroga, no ai politici di professione” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo le trattative tra i partiti per l’elezione del presidente della Repubblica, ieri sera i senatori del Movimento 5 stelle si sono riuniti in modalità mista. Alcuni in presenza, altri collegati in videoconferenza. All’esterno della sala, poca voglia di parlare con i cronisti. alle domande non si sottrae però il senatore Danilo Toninelli: “Assemblea dei parlamentari o di tutti gli iscritti lo deciderà il presidente Conte. Il chiarimento serve come serve in tutti in tutti i partiti. Non siamo certamente quelli sconfitti dal Quirinale, detto questo si facesse velocemente”- Chiarimento, invocato prima da Luigi Di Maio, poi dallo stesso leader del Movimento, proprio in replica alle dichiarazioni del ministro degli Esteri. “Di Maio ha fatto un lavoro straordinario per il Movimento, permettendo di realizzare il reddito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo le trattative tra i partiti per l’elezione del presidente della Repubblica, ieri sera idel Movimento 5 stelle si sono riuniti in modalità mista. Alcuni in presenza, altri collegati in videoconferenza. All’esterno della sala, poca voglia di parlare con i cronisti.domande non si sottrae però il senatore Danilo: “Assemblea dei parlamentari o di tutti gli iscritti lo deciderà il presidente Conte. Il chiarimento serve come serve in tutti in tutti i partiti. Non siamo certamente quelli sconfitti dal Quirinale, detto questo si facesse velocemente”- Chiarimento, invocato prima da Luigi Di Maio, poi dallo stesso leader del Movimento, proprio in replicadichiarazioni del ministro degli Esteri. “Di Maio ha fatto un lavoro straordinario per il Movimento, permettendo di realizzare il reddito di ...

