M5S, Ferrara: perchè singoli fruitori servizi esclusi? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “Lo Statuto di Roma era diventato unico nel suo genere in quanto assicurava ed esaltava la partecipazione di tutti, singoli o sotto forma associazioni, alla vita della città o, in altre parole, la partecipazione al governo della città, in ogni sua forma.” “Vari emendamenti allo Statuto si sono succeduti nella scorsa consiliatura proprio per rimarcare la personalità partecipativa di quest’ultimo: un vanto per Roma, città giustamente considerata e rivendicata come inclusiva, aperta e tollerante. Non a caso Roma ha vinto il premio OpenGov per il bilancio partecipativo.” “Ora invece cosa succede? Un’inversione di rotta, a quanto sembra. O una ‘distrazione’. L’amministrazione Gualtieri dà il via libera a un regolamento con il quale si costituisce una consulta di verifica e monitoraggio dei servizi ai disabili aperta solo alle associazioni del terzo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “Lo Statuto di Roma era diventato unico nel suo genere in quanto assicurava ed esaltava la partecipazione di tutti,o sotto forma associazioni, alla vita della città o, in altre parole, la partecipazione al governo della città, in ogni sua forma.” “Vari emendamenti allo Statuto si sono succeduti nella scorsa consiliatura proprio per rimarcare la personalità partecipativa di quest’ultimo: un vanto per Roma, città giustamente considerata e rivendicata come inclusiva, aperta e tollerante. Non a caso Roma ha vinto il premio OpenGov per il bilancio partecipativo.” “Ora invece cosa succede? Un’inversione di rotta, a quanto sembra. O una ‘distrazione’. L’amministrazione Gualtieri dà il via libera a un regolamento con il quale si costituisce una consulta di verifica e monitoraggio deiai disabili aperta solo alle associazioni del terzo ...

