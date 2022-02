M5S, Ferrara: altro che opposizione, Calenda ha finanziato ballottaggio Gualtieri (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “Da autorevoli fonti stampa apprendiamo come Carlo Calenda abbia finanziato l’esosa campagna elettorale dell’attuale sindaco di Roma Roberto Gualtieri.” “Nei 900mila euro di finanziamento che gli sono tornati utili per diventare sindaco, Gualtieri ha infatti potuto attingere dalla donazione di 10mila euro da parte dell’amministratore delegato e titolare del fondo Algebris Davide Serra, già supporter di Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio italiano.” “Guarda caso, un versamento arrivato sul conto del comitato elettorale di Gualtieri per il ballottaggio, subito dopo l’endorsement dello stesso Renzi e di Calenda.” “Se tanto ci dà tanto e se due più due fa sempre quattro, è facile comprendere come dietro questa operazione ci sia lo zampino del buon ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “Da autorevoli fonti stampa apprendiamo come Carloabbial’esosa campagna elettorale dell’attuale sindaco di Roma Roberto.” “Nei 900mila euro di finanziamento che gli sono tornati utili per diventare sindaco,ha infatti potuto attingere dalla donazione di 10mila euro da parte dell’amministratore delegato e titolare del fondo Algebris Davide Serra, già supporter di Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio italiano.” “Guarda caso, un versamento arrivato sul conto del comitato elettorale diper il, subito dopo l’endorsement dello stesso Renzi e di.” “Se tanto ci dà tanto e se due più due fa sempre quattro, è facile comprendere come dietro questa operazione ci sia lo zampino del buon ...

