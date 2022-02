M5S, Beppe Grillo non placa la lite tra Conte e Di Maio: sfida sul terzo mandato (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ormai mancava solo lui. Nella disputa che sta spingendo il M5S sul baratro di una scissione, a suon di dichiarazioni tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio e di dubbi su posizioni identitarie come il... Leggi su ilmattino (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ormai mancava solo lui. Nella disputa che sta spingendo il M5S sul baratro di una scissione, a suon di dichiarazioni tra Giuseppee Luigi Die di dubbi su posizioni identitarie come il...

Advertising

balestro_beppe : RT @Michele_Anzaldi: Perquisizione Conte, Anzaldi: 'Rai garantista con leader M5s, con Renzi non lo fu' - LetiziaGargiulo : RT @acropolita: Si sa che la gente dà buoni consigli Sentendosi come Gesù nel Tempio Si sa che la gente dà buoni consigli Se non può più d… - rapisarda_beppe : RT @pipposan94: @LaNotiziaTweet @SerritellaM5S Serritella,stai facendo confusione,volevi scrivere che non c'è il M5S senza gli elettori che… - rapisarda_beppe : RT @unoduestella: @LaNotiziaTweet @SerritellaM5S Non c'è #M5S senza attivisti e senza cittadini che in esso si riconoscono. #DiMaio è sempl… - lancellone : RT @acropolita: Si sa che la gente dà buoni consigli Sentendosi come Gesù nel Tempio Si sa che la gente dà buoni consigli Se non può più d… -