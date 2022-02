Lutto nel Casertano, poliziotto trovato morto insieme alla madre (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono stati trovati entrambi senza vita, nello stesso letto. Figlio e mamma. Lui, Angelo Cambio, poliziotto di 45 anni originario di Pratella, comune nel Matese, ma in servizio presso il reparto Mobile di Bologna. Lutto nel Casertano, poliziotto trovato morto insieme alla mamma Quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in casa, in zona Navile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono stati trovati entrambi senza vita, nello stesso letto. Figlio e mamma. Lui, Angelo Cambio,di 45 anni originario di Pratella, comune nel Matese, ma in servizio presso il reparto Mobile di Bologna.nelmamma Quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in casa, in zona Navile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AmisaraelChai : RT @ilgiornale: ?? Lutto nel mondo del cinema: ci lascia #MonicaVitti, la musa di Antonioni nonché uno dei simboli indelebili del grande ci… - Marioko53328929 : @LaVeritaWeb Nel mio cerchio personale ho tre persone decedute a causa del vaccino ma nessuno ha riferito dei fatti… - CelottiMaura : RT @BarbaraRaval: #LaSpezia Lutto nel mondo della scuola. La scorsa notte un malore improvviso si è portato via Antonio Scarpone, 53 anni,… - InRigaEdizioni : Come si pone il libro nel dibattito culturale sul tema? Il tentativo è di affrontare un tema così pesante come il l… - _perries : RT @carradio_top: mia mamma entra in camera preoccupata perché sono le 10:40 ed io sono ancora nel letto: io: sono in lutto mamma mia m… -