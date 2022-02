Lozano, lussazione alla spalla destra in Nazionale: la nota del club (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico dellamessicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving, si informa che lo stesso ha riportato unadella sp, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

