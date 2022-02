Love Is In The Air, Anticipazioni: La Gravidanza di Eda a Rischio! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: Eda e Serkan tornano insieme e la Yildiz scopre di aspettare un bambino. Un piccolo incidente domestico rischia però di compromettere la sua Gravidanza… Nelle prossime puntate di Love Is In The Air, Eda e Serkan tornano finalmente a vivere il loro amore come una volta. Successivamente arrivano tante belle notizie per la coppia, ma come sempre non mancano le difficoltà, sia per quanto riguarda la crisi dell’Art Life sia per via della Gravidanza di Eda. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: Eda aspetta un bambino! Nelle prossime puntate di Love Is In The Air, lentamente inizia ad avvenire una riconciliazione tra Eda e Serkan. Soprattutto in un’occasione, dopo ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 3 febbraio 2022)Is In The Air, puntate turche: Eda e Serkan tornano insieme e la Yildiz scopre di aspettare un bambino. Un piccolo incidente domestico rischia però di compromettere la sua… Nelle prossime puntate diIs In The Air, Eda e Serkan tornano finalmente a vivere il loro amore come una volta. Successivamente arrivano tante belle notizie per la coppia, ma come sempre non mancano le difficoltà, sia per quanto riguarda la crisi dell’Art Life sia per via delladi Eda. Ecco che cosa sta per succedere.Is In The Air, puntate turche: Eda aspetta un bambino! Nelle prossime puntate diIs In The Air, lentamente inizia ad avvenire una riconciliazione tra Eda e Serkan. Soprattutto in un’occasione, dopo ...

Advertising

The_Aktor : RT @Inter: INTER x KARTELL love Milano In occasione del #DerbyMilano, l'Inter celebra il proprio legame con la città e torna ad unirsi a @… - waytosunset : Btw acquisto agognato e pazzia di ieri but I finally can step on people in the proper way ?????? (Jokes aside mi ser… - ItaliaStartUp_ : Una dichiarazione d'amore digitale: l'NFT de 'Il bacio' di Gustav Klimt in vendita per San Valentino - Cointelegrap… - OldSteelyBoy : @The_KItty_Shark I love your skin çwç - share_the_love_ : ma cosa stiamo aspettando la percepite la loro potenza facciamoli vincere direttamente stasera mandiamoli all’Eurov… -