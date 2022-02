L’Osservatore Romano dimostra di essere meno bigotto di chi ha criticato l’esibizione di Achille Lauro a Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una risposta che mette in silenzio il bigottismo delle ultime ore sull’esibizione di Achille Lauro sul palco dell’Ariston. A darla è niente meno che il quotidiano gestito e diretto dal dicastero della comunicazione della Santa Sede: L’Osservatore Romano. Il quotidiano di chiara matrice cristiano-cattolica, infatti, ha espresso un parere in cui spiega come non ci si debba scandalizzare per quanto fatto dal cantante veronese durante la prima serata del Festival. E nel farlo, si fa un esplicito riferimento al Vangelo. Sulla polemica che ha investito @AchilleIDOL, la bastonata più grossa ai bacchettoni e ai baciapile arriva addirittura da L’Osservatore Romano. pic.twitter.com/OK9w8rlsf8 — La figura femminile (@DarioBallini) February 2, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una risposta che mette in silenzio il bigottismo delle ultime ore suldisul palco dell’Ariston. A darla è nienteche il quotidiano gestito e diretto dal dicastero della comunicazione della Santa Sede:. Il quotidiano di chiara matrice cristiano-cattolica, infatti, ha espresso un parere in cui spiega come non ci si debba scandalizzare per quanto fatto dal cantante veronese durante la prima serata del Festival. E nel farlo, si fa un esplicito riferimento al Vangelo. Sulla polemica che ha investito @IDOL, la bastonata più grossa ai bacchettoni e ai baciapile arriva addirittura da. pic.twitter.com/OK9w8rlsf8 — La figura femminile (@DarioBallini) February 2, ...

