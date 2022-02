Lorenzo morto durante lo stage | gli amici lo scortano in moto il feretro durante il funerale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo morto

Gli amici diParelli , lo studente di 18 annidurante lo stage aziendale in un incidente sul lavoro, hanno accompagnato il suo feretro in moto . Nella giornata di mercoledì 2 febbraio, si sono svolti ...Nel silenzio di un Paese che non riesce a discutere di giovani e di futuro, rimane indelebile la ferita lasciata dalla morte di"di scuola".Cronaca - Alla cerimonia, a Castions di Strada (Udine), centinaia di .... Centinaia di persone si sono date appuntamento fuori dalla chiesa del paese. Il parroco ha accolto il feretro per impartire la ...Gli amici di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto durante lo stage aziendale in un incidente sul lavoro, hanno accompagnato il suo feretro in moto. Nella giornata di mercoledì 2 febbraio, si ...