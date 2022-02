L’Oms: “Il Covid verso la fine”. In Italia meno contagi ma ancora tanti morti (Di giovedì 3 febbraio 2022) La situazione del Covid in Europa è in una sorta di tregua. A cui potrebbe seguire la fine della pandemia in un futuro abbastanza vicino. Lo dice la sezione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Vaccino, l’arma chiave A due anni dall’inizio della diffusione del virus Sars-CoV-2 e del Covid nel mondo, l’Europa potrebbe dunque entrare presto in un “lungo periodo di tranquillità“. E questo grazie agli alti tassi di vaccinazione della popolazione e alla variante Omicron più mite e alla fine dell’inverno. “Questo contesto, che non abbiamo mai sperimentato finora in questa pandemia, ci dà la possibilità di un lungo periodo di tranquillità“, ha affermato il direttore delL’Oms Europa Hans Kluge. Il quale ha precisato: “Questo periodo di maggiore protezione può essere considerato come una ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 3 febbraio 2022) La situazione delin Europa è in una sorta di tregua. A cui potrebbe seguire ladella pandemia in un futuro abbastanza vicino. Lo dice la sezione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Vaccino, l’arma chiave A due anni dall’inizio della diffusione del virus Sars-CoV-2 e delnel mondo, l’Europa potrebbe dunque entrare presto in un “lungo periodo di tranquillità“. E questo grazie agli alti tassi di vaccinazione della popolazione e alla variante Omicron più mite e alladell’inverno. “Questo contesto, che non abbiamo mai sperimentato finora in questa pandemia, ci dà la possibilità di un lungo periodo di tranquillità“, ha affermato il direttore delEuropa Hans Kluge. Il quale ha precisato: “Questo periodo di maggiore protezione può essere considerato come una ...

