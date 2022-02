L'omicidio di Rosa Alfieri, il vicino di casa confessa: "L'ho uccisa" (Di giovedì 3 febbraio 2022) confessa l'omicidio, ma nega le violenze. Elpidio D'Ambra - il manovale 31enne fermato ieri per l'omicidio di Rosa Alfieri, la ragazza... Leggi su today (Di giovedì 3 febbraio 2022)l', ma nega le violenze. Elpidio D'Ambra - il manovale 31enne fermato ieri per l'di, la ragazza...

