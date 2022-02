Locatelli: «In primavera vaccini per i bambini da 0 a 5 anni. L’addio alle mascherine? A fine febbraio» (Di giovedì 3 febbraio 2022) È possibile che con la primavera arrivi anche il vaccino anti Covid per i bambini più piccoli, quelli della fascia 0-5 anni. Ad annunciarlo è il coordinatore del Cts Franco Locatelli a Sky Tg24 sottolineando che anche in questo caso saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio «ulteriormente ridotto» rispetto a quello che viene proposto per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. «Direi che potrebbe essere ragionevole – ha detto rispondendo ad una domanda – ipotizzare l’orizzonte dell’inizio della primavera per avere questi vaccini a disposizione, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato il via libera». In ballo anche la questione della quarta dose, «non dandola assolutamente per scontata ma non escludendo la possibilità di somministrazione». ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) È possibile che con laarrivi anche il vaccino anti Covid per ipiù piccoli, quelli della fascia 0-5. Ad annunciarlo è il coordinatore del Cts Francoa Sky Tg24 sottolineando che anche in questo caso saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio «ulteriormente ridotto» rispetto a quello che viene proposto per itra i 5 e gli 11. «Direi che potrebbe essere ragionevole – ha detto rispondendo ad una domanda – ipotizzare l’orizzonte dell’inizio dellaper avere questia disposizione, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato il via libera». In ballo anche la questione della quarta dose, «non dandola assolutamente per scontata ma non escludendo la possibilità di somministrazione». ...

