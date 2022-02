Locatelli (Cts): vaccino Covid per fascia 0 - 5 anni a inizio primavera (Di giovedì 3 febbraio 2022) All'inizio della primavera potrebbe essere a disposizione in Italia il vaccino anti Covid per la fascia di età 0 - 5 anni. Lo ha detto il coordinatore del Cts Franco Locatelli sottolineando che anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 febbraio 2022) All'dellapotrebbe essere a disposizione in Italia ilantiper ladi età 0 - 5. Lo ha detto il coordinatore del Cts Francosottolineando che anche ...

Advertising

rtl1025 : ??? All'inizio della primavera potrebbe essere a disposizione in Italia il #vaccino anti #Covid_19 per la fascia di… - Agenzia_Italia : Per il coordinatore del Cts ci stiamo avviando verso una situazione favorevole e presto potrebbe essere tolto l'obb… - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli (Cts): ci avviamo verso una situazione marcatamente favorevole #covid #professor #francolocatelli #l… - bp448yk1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli (Cts): ci avviamo verso una situazione marcatamente favorevole #covid #professor #francolocatelli #l… - MediasetTgcom24 : Locatelli (Cts): vaccino Covid per fascia 0-5 anni a inizio primavera #vaccino #italia #all'iniziodellaprimavera… -