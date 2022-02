Locatelli. Covid: presto via le mascherine, situazione migliora (Di giovedì 3 febbraio 2022) La fine all'obbligo delle mascherine all'aperto potrebbe arrivare tra qualche settimana. Così Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di 'TimeLine' su SkyTg24 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 febbraio 2022) La fine all'obbligo delleall'aperto potrebbe arrivare tra qualche settimana. Così Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di 'TimeLine' su SkyTg24 L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Covid Covid, Locatelli: 'Ci avviamo verso una situazione favorevole' Ci stiamo avviando verso una situazione marcatamente favorevole, tutti i numeri ci indicano che questa è la direzione ". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a Sky Tg24 sottolineando che le decisioni prese con l'ultimo decreto "vanno nella direzione di mantenere aperto il paese". In questi mesi, aggiunge, " siamo riusciti a gestire la quarta ...

