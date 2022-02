Lo sfogo di Lulù per il posto in radio: “Non avevo soldi per mangiare altrimenti mi sarei rifatta il naso” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo giorni di tranquillità, Lulù è tornata a regalarci, senza Manuel Bortuzzo al suo fianco, delle chicche trash di quelle che avremmo voluto vedere sin dal primo giorno. Dopo aver litigato con Sophie Codegoni per le lenzuola del letto ( portando Manila e Miriana a rifare il letto al posto loro), la Selassiè ieri ha di nuovo avuto una crisi. Il motivo? Il suo naso, un complesso che la principessa ha. Nathaly e Miriana la aspettavano nella stanza della radio per fare il consueto programma ma hanno dovuto attendere visto che la principessa non ha gradito la posizione che le era stata riservata. Non le piaceva il lato, visto che si sente brutta per quello che “non è il suo profilo migliore”. Lulù ha avuto una vera e propria crisi di pianto, sfogandosi con Miriana e Nathaly che provavano a spiegare il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo giorni di tranquillità,è tornata a regalarci, senza Manuel Bortuzzo al suo fianco, delle chicche trash di quelle che avremmo voluto vedere sin dal primo giorno. Dopo aver litigato con Sophie Codegoni per le lenzuola del letto ( portando Manila e Miriana a rifare il letto alloro), la Selassiè ieri ha di nuovo avuto una crisi. Il motivo? Il suo, un complesso che la principessa ha. Nathaly e Miriana la aspettavano nella stanza dellaper fare il consueto programma ma hanno dovuto attendere visto che la principessa non ha gradito la posizione che le era stata riservata. Non le piaceva il lato, visto che si sente brutta per quello che “non è il suo profilo migliore”.ha avuto una vera e propria crisi di pianto, sfogandosi con Miriana e Nathaly che provavano a spiegare il ...

Advertising

chiste_r : @ClariHaile Era per lo sfogo di Lulù poi loro sapranno il loro rapporto non di certo noi - Giovannaxxx99 : @Im_Francesca345 @GrandeFratello Ke nervi .. x lo stress di lulu hanno avuto 5 minuti di sfogo.. e puff clip - Lu13martino : RT @TrashLove2: Trovo assurdo che si dia più peso ad uno sfogo di Lulú per un malessere che ha, che alcune frasi cattive, razziste, omofobe… - Alessssssi : Ma poi ci ricordiamo lo scorso anno lo sfogo di Maria Teresa, Tommaso , Stefania DOPO MESI RINCHIUSO IN UNA CASA CI… - ylepass899 : RT @TrashLove2: Trovo assurdo che si dia più peso ad uno sfogo di Lulú per un malessere che ha, che alcune frasi cattive, razziste, omofobe… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Lulù GF Vip, Amoruso demolisce Katia: parole di fuoco, cos'ha detto su Manila Ma lo sfogo di Amoruso non è finito qui. Nella storia Instagram successiva l'ex calciatore ci è ... ha provocato scompiglio in casa per i suoi insulti impregnati di razzismo verso Lulù Selassiè. Anche ...

Lulù crolla al GF Vip: Sophie l'attacca, ecco il motivo del suo malessere Sophie ha ritenuto lo sfogo di Lulù immotivato e senza senso "Il mondo del lavoro non è strutturato così" , ha attaccato. Poi, in zona beauty ha raccontato l'accaduto a Manila svelando per quale ...

Ma lodi Amoruso non è finito qui. Nella storia Instagram successiva l'ex calciatore ci è ... ha provocato scompiglio in casa per i suoi insulti impregnati di razzismo versoSelassiè. Anche ...Sophie ha ritenuto lodiimmotivato e senza senso "Il mondo del lavoro non è strutturato così" , ha attaccato. Poi, in zona beauty ha raccontato l'accaduto a Manila svelando per quale ...