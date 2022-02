LIVE Slittino, Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Nico Gleirscher fa segnare il miglior tempo del gruppo A nella terza manche di prova (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e italiani in gara (3 febbraio) 10.27 Felix Loch non spinge tanto in partenza (2.545) e termina la sua prova in 58.061 e va in testa. 10.25 Langenhan ferma il cronometro sul 58.771 e passa momentaneamente in testa nella quarta manche. 2.524 il suo tempo di spinta. 10.24 È già partita la quarta prova. Il georgiano Kumaritashvili termina in 1:01.322. 10.20 Finisce qui la terza manche di prova. La classifica di questa manche vede quindi al comando l’austriaco Nico Gleirscher, che ha terminato la discesa in 58.028 (tempo superiore rispetto a quello di Fischnaller). Dietro di lui l’altro austriaco Wolfgang ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e italiani in gara (3 febbraio) 10.27 Felix Loch non spinge tanto in partenza (2.545) e termina la suain 58.061 e va in testa. 10.25 Langenhan ferma il cronometro sul 58.771 e passa momentaneamente in testaquarta. 2.524 il suodi spinta. 10.24 È già partita la quarta. Il georgiano Kumaritashvili termina in 1:01.322. 10.20 Finisce qui ladi. La classifica di questavede quindi al comando l’austriaco, che ha terminato la discesa in 58.028 (superiore rispetto a quello di Fischnaller). Dietro di lui l’altro austriaco Wolfgang ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller il migliore della terza manche lontani i… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 3 febbraio in DIRETTA: l’Italia batte anche la Svizzera nel curling! Ora le prove di sl… - zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: inizia la terza manche tra poco in pista Dominik Fischnaller… - zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: si inizia alle 08.00! - #Slittino #Prove #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: si inizia alle 08.00! - #Slittino #Prove #Olimpiadi… -