LIVE Slittino | Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA | Dominik Fischnaller il migliore della terza manche | lontani i russi Tra poco la quarta prova

8.54 Brutta prova per il coreano Lim, quarto in 1:01.169, ad oltre due secondi dal primo. 8.52 Tucker West parte forte, facendo registrare una partenza di 2.508, salvo poi commettere errori e scivolare dietro ai connazionali. 8.51 L'altro statunitense Gustafson resta davanti per metà gara, ma poi chiude in 59.054. 8.50 Il primo a chiudere la quarta prova è l'americano Mazdzer, che termina in 58.765. 8.39 La classifica della terza prova vede dunque al comando l'azzurro Dominik Fischnaller, seguito dal lettone Aparjods e poi da Kevin Fischnaller. Quarto l'altro italiano Leon Felderer.

