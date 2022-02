LIVE Slittino, Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller il migliore della terza manche, lontani i russi. Inizia la quarta prova (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e italiani in gara (3 febbraio) 9.12 Male invece Gorbatcevich, ultimo russo, undicesimo in 59.570. E’ il momento dei lettoni. 9.10 Percorso simile anche per Repilov, che chiude quinto in 58.841, proprio davanti al connazionale. 9.08 Ancora una volta il russo Pavlichenko parte molto bene, salvo poi sciogliersi e lasciare decimi preziosi, terminando quinto in 58.893. 9.05 Dominik Fischnaller spinge poco in partenza (2.545), ma poi fa valere il proprio talento e con 58.298 distanzia di due decimi il cugino. 9.04 Sbaglia molto Leon Felderer, che chiude in 58.786, terzo dietro anche all’americano Mazdzer. Tocca a Dominik Fischnaller. 9.03 KEVIN Fischnaller! Balza in testa l’azzurro con 58.515 ed un partenza da 2.566! 9.00 ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e italiani in gara (3 febbraio) 9.12 Male invece Gorbatcevich, ultimo russo, undicesimo in 59.570. E’ il momento dei lettoni. 9.10 Percorso simile anche per Repilov, che chiude quinto in 58.841, proprio davanti al connazionale. 9.08 Ancora una volta il russo Pavlichenko parte molto bene, salvo poi sciogliersi e lasciare decimi preziosi, terminando quinto in 58.893. 9.05spinge poco in partenza (2.545), ma poi fa valere il proprio talento e con 58.298 distanzia di due decimi il cugino. 9.04 Sbaglia molto Leon Felderer, che chiude in 58.786, terzo dietro anche all’americano Mazdzer. Tocca a. 9.03 KEVIN! Balza in testa l’azzurro con 58.515 ed un partenza da 2.566! 9.00 ...

