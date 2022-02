LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: si comincia sul comprensorio di Yanqing (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.05 E’ IL TURNO DI DOMINIK PARIS! 04.04 Baumann scia in 1’46?45. 04.03 Ora il tedesco classe 1986 Romed Baumann, poi toccherà a Dominik Paris. 04.02 Matthias Mayer chiude in 1’46?44. 04.01 Già varie porte saltate dal campione olimpico in carica ma oggi servirà cominciare a trovare il giusto feeling con una pista sconosciuta. SI comincia! 03.57 Il primo a scendere in pista sarà l’austriaco Matthias Mayer, classe 1990. 03.55 Cinque minuti all’inizio della prova che partirà alle 04.00 italiane (le 11 locali). 03.50 Sulla carta i papabili trionfatori sono i soliti noti, dagli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer agli elvetici Beat Feuz e Marco Odermatt passando per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. 03.45 I rappresentanti azzurri saranno Dominik ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.05 E’ IL TURNO DI DOMINIK PARIS! 04.04 Baumann scia in 1’46?45. 04.03 Ora il tedesco classe 1986 Romed Baumann, poi toccherà a Dominik Paris. 04.02 Matthias Mayer chiude in 1’46?44. 04.01 Già varie porte saltate dal campione olimpico in carica ma oggi serviràre a trovare il giusto feeling con una pista sconosciuta. SI! 03.57 Il primo a scendere in pista sarà l’austriaco Matthias Mayer, classe 1990. 03.55 Cinque minuti all’inizio dellache partirà alle 04.00 italiane (le 11 locali). 03.50 Sulla carta i papabili trionfatori sono i soliti noti, dagli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer agli elvetici Beat Feuz e Marco Odermatt passando per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. 03.45 I rappresentanti azzurri saranno Dominik ...

