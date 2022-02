LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 3 febbraio in DIRETTA: due vittorie azzurre nel curling! Fischnaller veloce, 3° Innerhofer in prova (Di giovedì 3 febbraio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA Olimpiadi INVERNALI 3 febbraio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giorno -1, dato che la Cerimonia d’Apertura si terrà domani, ma in Cina si è già alla seconda giornata di gare ai Giochi: oggi non si assegneranno titoli, ma ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 13 azzurri, impegnati tra curling misto, slittino, salto con gli sci e sci alpino. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 3 febbraio in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMAINVERNALI 3Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delleInvernali di. Giorno -1, dato che la Cerimonia d’Apertura si terrà domani, ma in Cina si è già alla seconda giornata di gare ai Giochi: oggi non si assegneranno titoli, ma ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 13 azzurri, impegnati tra curling misto, slittino, salto con gli sci e sci alpino. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 3in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Italia-Svizzera 8-7 Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto - #Italia-Svizzera #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller il migliore della terza manche lontani i… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 3 febbraio in DIRETTA: l’Italia batte anche la Svizzera nel curling! Ora le prove di sl… - infoitsport : LIVE Italia-Svizzera curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 7-7, si va all'extra-end - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova discesa Olimpiadi Pechino in DIRETTA: risultati e classifica. 3° Innerhofer. “La pista… -